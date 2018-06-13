СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск – город спорта. А как иначе? Ведь здесь спортсмены и любители преодолевают знаменитую «мурманскую милю», сюда приезжают из разных стран, чтобы переплыть холодный и суровый Кольский залив, чтобы испытать себя, чтобы одержать победу. Но помимо масштабных и уже международных мероприятий в Мурманске ещё много спортивных событий. Они проходят и на освещенной трассе для лыжников «Снежинка», на обновленном стадионе «Льдинка», в стенах многофункционального спортивного комплекса «Авангард», который был полностью реконструирован, а фактически и заново отстроен после передачи объекта Мурманску от Министерства обороны РФ.

Тогда «Авангард» был почти разрушен, а сейчас – это современный центр спорта и досуга. Действительно, за последние 9 лет в сфере спорта в Мурманске сделано многое. И эта работа продолжается. В 2017 году введён в строй физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково. И что не менее важно, во дворах и скверах во всех округах города, а также на базе школ и гимназий, обновлены 110 детских и спортивных площадок - с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами.

Обо всем подробнее расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Городские хроники».