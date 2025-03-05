СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В первый день весны в Мурманской областной филармонии состоялась конференция «Звезда Севера», собравшая более 1000 участниц.

А центр «Лапландия» стал площадкой для выступления команд молодёжной лиги КВН.

И то и другое событие состоялось в период Масленицы, которую в городе-герое отметили на широкую ногу.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».