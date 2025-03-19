СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманский областной краеведческий музей открыл свои двери для посетителей в историческом здании на проспекте Ленина. Здесь, помимо масштабной реконструкции, обновили все экспозиционные залы, охватывающие историю региона от древности до наших дней. Сотрудники потратили немало времени на декорации, воссоздав природные ландшафты и элементы культуры коренных народов Севера.