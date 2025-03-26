СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске стартовал Международный арктический форум. Масштабное событие сильно преобразило центр города.

Деловая программа форума для подавляющего большинства жителей региона останется на уровне новостных заголовков, а вот культурная и спортивная программы – многим северянам и гостям региона понравилась.

Подробнее обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».