День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманске стартовал Международный арктический форум. Масштабное событие сильно преобразило центр города.
Деловая программа форума для подавляющего большинства жителей региона останется на уровне новостных заголовков, а вот культурная и спортивная программы – многим северянам и гостям региона понравилась.
Подробнее обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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