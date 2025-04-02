СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске завершился Международный арктический форум. По предварительным оценкам экспертов, он принёс более 300 млн рублей всему сектору экономики региона.

В рамках этого события были организованы и масштабные культурная и спортивная программы. В город-герой, например, приехали блогеры инфлюэнсеры, состоялся лыжный марафон в Долине У юта, который стал частью МАФа.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».