День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманске завершился Международный арктический форум. По предварительным оценкам экспертов, он принёс более 300 млн рублей всему сектору экономики региона.
В рамках этого события были организованы и масштабные культурная и спортивная программы. В город-герой, например, приехали блогеры инфлюэнсеры, состоялся лыжный марафон в Долине У юта, который стал частью МАФа.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:35«Спиной к финишу». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)64% опрошенных жителей СЗФО хотели бы откладывать деньги на будущее своих детей, но не могут-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: жители региона чаще всего поднимали вопросы, связанные с уборкой дворов и дорог от снега и наледи-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле