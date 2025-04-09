СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманский арктический университет поражает соей активностью! Он стал площадкой для диалога с Дмитрием Губерниевым. Здесь же написали Тотальный диктант.

А Мурманский областной театр кукол выступил инициатором акции «Za СВОих». Здесь выступил участник спецоперации из Абхазии Алиас Авидзба.

Сражались за победу и участники Кубка Мурманска по юкигассен, среди которых были и малыши - воспитанники детских садов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».