СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Единый волонтёрский центр Мурманской области отметил 5-летний юбилей, а сеть молодёжных центров «Молодёжь51» - 30-летие. Организация уже много лет помогает юным мурманчанам в вопросе самореализации.