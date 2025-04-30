СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Более 13 тысяч жителей Мурманской области написали «Диктант Победы». В Мурманской области для этих целей организовали 312 площадок. Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов и проверили свои знания истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции.