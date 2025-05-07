СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готовиться отметить 80-ю годовщину Победы. В город-герой, например, привезли лампаду с огнем, который зажгли на Поклонной горе в Москве.

Фронтовым фотографам посвятили выставку, открывшуюся в КВЦ Русского музея.

В честь юбилея Победы, в том числе, свой пробег памяти устроили ветераны ЧВК «Вагнер». Они проехали по городу с юга на север.

«Курс на север» взяла и врач из Калининграда. Елизавете Каснерис переехать и трудоустроиться в Заполярье помогли в рамках специальной кадровой программы. Привлекают в регион не только врачей, но и педагогов, которые могут не только учить детей, но и проявиться свои таланты

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-В» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».