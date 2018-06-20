День за днём с «Арктик-ТВ»20.06.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Летняя пора: кому отдых, а кому ремонты
Зима на севере длится долго, именно поэтому за короткое лето нужно успеть сделать максимум и, прежде всего, подготовиться к новому учебному году: отремонтировать, починить, обновить классы, группы и аудитории в образовательных учреждениях. А ещё сделать так, чтобы дети к сентябрю набрались сил.
Подробнее о ремонтах в образовательных учреждениях и работе в оздоровительных лагерях Мурманска в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» расскажут журналисты «Арктик-ТВ».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 213 человека
-
Последние комментарии
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
-Скоро в эфире21:30«Страсти Дон Жуана». Художественный фильм (16+)22:55«Бизне-сМЕНТ-4, или Следствие по команде «фас». Специальный репортаж (12+)23:30Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин фактически замерли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 57 копеек, доллара – на 45 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЖелезнодорожный переезд – это опасно, будет ещё и дорого!