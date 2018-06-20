СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Летняя пора: кому отдых, а кому ремонты

Зима на севере длится долго, именно поэтому за короткое лето нужно успеть сделать максимум и, прежде всего, подготовиться к новому учебному году: отремонтировать, починить, обновить классы, группы и аудитории в образовательных учреждениях. А ещё сделать так, чтобы дети к сентябрю набрались сил.

Подробнее о ремонтах в образовательных учреждениях и работе в оздоровительных лагерях Мурманска в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» расскажут журналисты «Арктик-ТВ».