День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
«Ночь музеев» собрала сотни посетителей по всему нашему региону. Впервые акцию организовали и в стенах открывшегося после реконструкции областного краеведческого музея в Мурманске. Здесь же зрители могли оценить выставку, посвящённую 50-летию областной филармонии.
А на сцене «Лапландии» в тот же вечер собрались команды-участники Молодёжной лиги КВН. Среди ребят немало школьников, которые сейчас готовятся к выпускным экзаменам.
О том, как в регионе пройдёт ЕГЭ, рассказали в областном Министерстве образования.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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