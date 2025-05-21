СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

«Ночь музеев» собрала сотни посетителей по всему нашему региону. Впервые акцию организовали и в стенах открывшегося после реконструкции областного краеведческого музея в Мурманске. Здесь же зрители могли оценить выставку, посвящённую 50-летию областной филармонии.

А на сцене «Лапландии» в тот же вечер собрались команды-участники Молодёжной лиги КВН. Среди ребят немало школьников, которые сейчас готовятся к выпускным экзаменам.

О том, как в регионе пройдёт ЕГЭ, рассказали в областном Министерстве образования.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».