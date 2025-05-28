СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Последние звонки отгремели в школах всей России. Мурманск тоже не стал исключением. Большой праздник для ребят устроили на площадке рядом с морвокзалом в городе-герое. Здесь собрались более 2,5 тысячи выпускников.

А вот 60 студентов из Финансового университета при правительстве России приехали на север в рамках образовательного проекта «Study-tour». В области у них запланирована обширная программа.

У пар, которые решили расписаться в красивую дату 25 мая 2025 года, тоже была своя программа, правда празднования.

Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».