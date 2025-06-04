День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
На территории одного из корпусов МАУ каждый год высаживают редкие цветы. Это и трудотерапия, и исследовательская работа для студентов.
С ними, к слову, в рамках проекта «Арктический диалог» встретился легендарный Кузя из «Универа», актёр Виталий Гогунский.
А в стенах регионального управления Росгвардии необычно отметили День защиты детей.
Спортивное общество «Динамо», в котором состоят представители силовых структур, дали старт первому Кубку по мини-футболу.
Соревновались в Мурманске на этой неделе и токари, и сварщики.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
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