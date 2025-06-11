День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В этом году площади и скверы в Мурманске помимо стойких петуний и бархатцев украшают тюльпанами. Большая клумба с которыми появилась, например, на площадке около Семёновского озера. Вот только усилия и затраты городских служб нередко становятся напрасными, так как среди наших земляков есть любители этих цветов, которые они безжалостно вырывают.
Но в Мурманске хороших людей всё же больше. Один из таких - Станислав Романов, который решил встать с дивана и отправился в многокилометровое путешествие на велосипеде.
Сноровку и усилия в повседневной жизни прилагают и газодымозащитники. Эти специалисты, которые умеют работать в самых сложных условиях, соревновались в профессиональном мастерстве. Смотреть на такие состязания интересно, они собирают много зрителей.
Немало горожан пришли посмотреть и «Вальс буксиров», устроенный в акватории мурманского порта.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
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