СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В этом году площади и скверы в Мурманске помимо стойких петуний и бархатцев украшают тюльпанами. Большая клумба с которыми появилась, например, на площадке около Семёновского озера. Вот только усилия и затраты городских служб нередко становятся напрасными, так как среди наших земляков есть любители этих цветов, которые они безжалостно вырывают.

Но в Мурманске хороших людей всё же больше. Один из таких - Станислав Романов, который решил встать с дивана и отправился в многокилометровое путешествие на велосипеде.

Сноровку и усилия в повседневной жизни прилагают и газодымозащитники. Эти специалисты, которые умеют работать в самых сложных условиях, соревновались в профессиональном мастерстве. Смотреть на такие состязания интересно, они собирают много зрителей.

Немало горожан пришли посмотреть и «Вальс буксиров», устроенный в акватории мурманского порта.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».