СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Оперативное совещание в стенах регионального правительства вначале этой недели состоялось под руководством заместителя губернатора. Участники обсудили и крупные спортивные события августа, и ситуацию с лесными пожарами, увы, случающиеся на территории Заполярья в это время года.

Жаркое лето для жителей Мурманской области второй год подряд стало приятной неожиданностью. Но жизнь на севере учит, что в любой момент погода может измениться.

Так или иначе, но скоро сентябрь - начало учебного года. Готовятся к встрече с учениками и многие мурманские школы.

Пока же ребята, оставшиеся в городе, могли принять участие в необычном празднике, который провели стражи порядка на дорогах, отметив Международный день светофора необычной викториной.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».