День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Оперативное совещание в стенах регионального правительства вначале этой недели состоялось под руководством заместителя губернатора. Участники обсудили и крупные спортивные события августа, и ситуацию с лесными пожарами, увы, случающиеся на территории Заполярья в это время года.
Жаркое лето для жителей Мурманской области второй год подряд стало приятной неожиданностью. Но жизнь на севере учит, что в любой момент погода может измениться.
Так или иначе, но скоро сентябрь - начало учебного года. Готовятся к встрече с учениками и многие мурманские школы.
Пока же ребята, оставшиеся в городе, могли принять участие в необычном празднике, который провели стражи порядка на дорогах, отметив Международный день светофора необычной викториной.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
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Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
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