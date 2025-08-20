В России отмечают 80-летие атомной промышленностиСостоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. Североморск
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.25 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Обновление школ к новому учебному году, готовность к отопительному сезону, поддержка участников СВО и строительство жилья – эти вопросы были в центре внимания участников оперативного совещания в региональном правительстве.

При этом внимание уделяют власти региона и развитию кинопроизводства. Так, в городе стартовал профильный кампус «Палтус». Сьёмки фильмов на территории региона приносят в бюджет немалые деньги.

А вот сколько бюджету будет стоить реконструкция чаши центрального бассейна пока непонятно, как непонятно и то сколько продлятся работы.

В последние тёплые дни лета жители и гости Мурманска активно принимали в фестивале «РыбаФест».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Аркик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
