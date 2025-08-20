СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Обновление школ к новому учебному году, готовность к отопительному сезону, поддержка участников СВО и строительство жилья – эти вопросы были в центре внимания участников оперативного совещания в региональном правительстве.

При этом внимание уделяют власти региона и развитию кинопроизводства. Так, в городе стартовал профильный кампус «Палтус». Сьёмки фильмов на территории региона приносят в бюджет немалые деньги.

А вот сколько бюджету будет стоить реконструкция чаши центрального бассейна пока непонятно, как непонятно и то сколько продлятся работы.

В последние тёплые дни лета жители и гости Мурманска активно принимали в фестивале «РыбаФест».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Аркик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».