СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Готовность школ региона к первому сентября, создание Арктического курорта в Териберке и перебои в работе мобильного интернета – эти вопросы были в центре внимания участников оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

В молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» торжественно подвели итоги летнего трудоустройства несовершеннолетних по губернаторскому проекту «Работа рядом». 50 самых активных ребят, проявивших себя на первой работе, получили личные благодарности от главы региона.

А в МАУ за лето успели установить береговой учебно-тренажёрный центр. Его открытие - настоящее событие для студентов, ведь теперь они смогут тренироваться в стенах родного вуза.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».