СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В День знаний по всей стране прозвучали школьные звонки. Для кого-то они действительно первые, а для кого-то уже давно стали привычными и родными.

1 сентября торжественная линейка состоялась и в капитально отремонтированном к новому учебному году здании второго мурманского лицея. Его уникальность в том, что помимо профильного кадетского класса, как говорят, в «государстве внутри государства». Здесь существует своя школьная республика.

А вот в другом мурманском образовательном заведении, открывшем двери для учеников в День знаний, будут учить даже китайскому языку. Речь конечно же о Губернаторском лицее.

1 сентября встретили и более тысячи первокурсников Мурманского арктического университета.

В День знаний в регионе так же стартовало обучение участников кадровой программы «Герои Севера».

