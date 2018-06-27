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День за днём с «Арктик-ТВ»27.06.18 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

За последние несколько лет  в Мурманске высадили более 35 тысяч деревьев, а каждое лето на городских клумбах благодаря усилиям озеленителей появляется более 200 тысяч цветов. Хладостойкие петуньи и бархатцы украшают не только зелёные зоны вдоль основных пешеходных магистралей, но и парки, которые за последние годы стали визитной карточкой заполярной столицы и гордостью местных жителей.

Многие горожане участвовали в конкурсах на лучшее название новых скверов и вносили свои предложения по их благоустройству. Ещё одна редкая для северных широт особенность нашего города  - фонтаны. Их в Мурманске 7. Причём в администрации города постарались организовать их работу так, чтобы сложные системы фонтанов работали даже в холодное время.

Зима у нас длится долго, поэтому за короткое лето нужно успеть сделать максимум и, прежде всего, подготовиться к новому учебному году: отремонтировать, починить, обновить классы и  группы, кабинеты и аудитории в образовательных учреждениях. А ещё сделать так, чтобы дети к сентябрю набрались сил.

Об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

 

 

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