СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

За последние несколько лет в Мурманске высадили более 35 тысяч деревьев, а каждое лето на городских клумбах благодаря усилиям озеленителей появляется более 200 тысяч цветов. Хладостойкие петуньи и бархатцы украшают не только зелёные зоны вдоль основных пешеходных магистралей, но и парки, которые за последние годы стали визитной карточкой заполярной столицы и гордостью местных жителей.

Многие горожане участвовали в конкурсах на лучшее название новых скверов и вносили свои предложения по их благоустройству. Ещё одна редкая для северных широт особенность нашего города - фонтаны. Их в Мурманске 7. Причём в администрации города постарались организовать их работу так, чтобы сложные системы фонтанов работали даже в холодное время.

Зима у нас длится долго, поэтому за короткое лето нужно успеть сделать максимум и, прежде всего, подготовиться к новому учебному году: отремонтировать, починить, обновить классы и группы, кабинеты и аудитории в образовательных учреждениях. А ещё сделать так, чтобы дети к сентябрю набрались сил.

Об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».