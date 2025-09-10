СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Акция «Зелёный рекорд» состоялась в Мурманске. В выходные дни в городе высадили более 10 тысяч растений.

Акция, но уже с историческим уклоном, прошла на территории Военно-морского музея Северного флота. Здесь представили выставку ретроавтомобилей.

А в центре «ПрофСтарт» даже такую технику могут научить чинить. Здесь школьники могут попробовать свои силы в целом спектре различных специальностей и определиться с будущей профессией.

Примерно такого же подхода придерживаются и в Губернаторском лицее, который открыли первого сентября. В станах учреждения состоялось большое родительское собрание, впечатлившее мам и пап.

