СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск опять стал городом, где шумят большие стройки. У нас появляются не только новые дома, но и социальные объекты. Например, в Долине Уюта построили центр для занятий фиджитал спортом.

К теме об активностях, в этом году в 18-й раз состоялся фестиваль «Гольфстрим», на площадках возле Кольского моста он собрал около 9 тысяч человек.

В Мурманске активно ремонтируют не только школы и детские сады, но и учреждения дополнительного образования. Для ребят, которые увлекаются робототехникой, в Доме детского творчества оборудовали новое учебное пространство.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».