СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников в стенах Губернаторского лицея представители этой профессии встретились с главой региона. Чтобы, в том числе, задать и насущные вопросы.

Мурманские поклонники активного отдыха фактически отметили День бега. Так можно назвать осенний «Кросс нации», традиционной площадкой для которого в городе-герое остаётся Долина Уюта.

Чтобы приобщиться к спорту необязательно даже выходить со двора, так как во многих микрорайонах областного центра есть новые площадки. Такая появилась и на улице Книповича, 34.

А в областной научной библиотеке состоялся IX городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее». А Выставочный зал Детской художественной школы презентовал своё обновленное пространство. В рамках события состоялось торжественное открытие сразу двух творческих экспозиций.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».