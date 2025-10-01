СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Авария на водоводе на улице Пономарева в Мурманске устранена. Специалисты водоканала сработали чётко и слажено.

Полуфинал Мурманской лиги КВН выявил самые смешные команды, которые в результате двухдневных игр прошли в финал.

Не только читаем, но и пишем. «Литературный диктант» вновь собрал северян всех возрастов на площадке областной научной библиотеки.

Паркуйтесь правильно или прощайтесь со свои железным конём. Дорожные инспекторы проверили припаркованные автомобили в Мурманске.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».