СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Авария на водоводе на улице Пономарева в Мурманске устранена. Специалисты водоканала сработали чётко и слажено.
Полуфинал Мурманской лиги КВН выявил самые смешные команды, которые в результате двухдневных игр прошли в финал.
Не только читаем, но и пишем. «Литературный диктант» вновь собрал северян всех возрастов на площадке областной научной библиотеки.
Паркуйтесь правильно или прощайтесь со свои железным конём. Дорожные инспекторы проверили припаркованные автомобили в Мурманске.
Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
