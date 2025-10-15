СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске совершенствуют учреждения дополнительного образования. Для ребят, которые увлекаются робототехникой и в будущем хотят освоить программирование, оборудовали новую учебную площадку в Доме детского творчества имени Торцева.

Российский журналист и телеведущая Арина Шарапова посетила Мурманск. Она представила свой новый цикл документальных фильмов «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы».

В Мурманске состоялся матч по хоккею с шайбой, посвящённый Дню отца. Для бойцов СВО и их семей перед праздником организовали посещение спортивных баталий.

В областном центре становится всё больше мест для отдыха мурманчан.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».