СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В преддверии Дня отца Мурманский медицинский колледж провёл мастер-класс по уходу за младенцами грудного возраста. Его целевой аудиторией стали юноши, которым в семейном будущем эти знания могут пригодиться.

Состояние улицы Траловой в областном центре стало поводом для обсуждения мурманчан и администрации города. В тёмное время суток недостаток освещения вызывает трудности передвижения, а качество дорог является проблемой для автовладельцев.

Жители дома №15 по проспекту Кирова также жаловались в городскую администрацию на некачественное водоснабжение. И вот, временно исполняющий полномочия главы Мурманска пришёл лично проверить работу коммуникаций в нём.

В честь 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье в обновленной библиотеке имени Блинова провели особую встречу поколений.

А на территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря организовали фестиваль казачьей культуры. Он был приурочен к празднику Покров - дню особой защиты Богородицы, символа её милосердия и заботы о людях.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».