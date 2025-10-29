СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске продолжают модернизировать лифтовое оборудование в жилых домах. Главная задача - за пять лет заменить около 1,5 тысячи подъёмников.

В Культурно-выставочном центре Русского музея презентовали выставку произведений победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы». В этом году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В областном центре пополнились ряды кадет УФСИН России. Ученики профильных школьных классов произнесли свои первые торжественные клятвы.

Экзамен на честь, слаженность и умение чувствовать плечо товарища - в гимназии №8 провели смотр строя и песни юнармейский отрядов.

28 октября традиционно отмечали один из самых добрых праздников - День бабушек и дедушек. Воспитанники одного из детских садов подготовили концертное представление.

