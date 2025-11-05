СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Ремонт дорог, строительство жилья, обустройство образовательных учреждений и другие перемены происходят в столице Заполярья. Всё это делается для комфорта северян.

Мурманский арктический университет распахнул двери не для абитуриентов, а для коллег. Впервые на базе опорного вуза провели форум классных руководителей.

В зоне отдыха «Чистый ручей», расположенном в Первомайском районе, продолжаются обновления. По просьбам местных жителей в скейтпарке добавили новую рампу.

А спортивный центр «Авангард» стал площадкой для городских соревнований по плаванию. Участниками состязаний стали порядка 300 ребят, которые усердно прокладывают путь к успеху.

В Мурманске организовали патриотический турнир «Шахматная партия единства». Его цель не только популяризировать интеллектуальный спорт, но и помочь в патриотическом воспитании молодёжи.

Хоккейный клуб «Арктика» вновь встретился с подольским «Воеводой» в Ледовом дворце. Смогли ли в этот раз наши хоккеисты показать всем, чей лед, смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».