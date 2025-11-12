АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.25 19:30

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Детскую театральную школу Мурманска пришли новые молодые и талантливые артисты. Дебютными выступлениями ребята порадовали родных, друзей и новых товарищей. Самым ярким и запоминающимся моментом стало традиционное посвящение.

13 ноября спецназ УФСИН России празднует 35-летие. В преддверии юбилея место службы бойцов мурманского спецназа «Айсберг» посетили кадеты профильного класса регионального УФСИН. Ведь некоторые из них планируют стать будущими защитниками Родины.

Пространства «СОПКИ» продолжают быть центрами притяжения молодёжи Мурманской области, а также подшефных регионов. За несколько лет работы досуговые места разрослись в направлениях работы: семья, спорт и озёра. Первое пространство «СОПКИ» в Мурманске отметило свой небольшой праздник.

В областном центре стартовал масштабный проект для активной и творческой молодёжи. В Центре опережающей профессиональной подготовки началась «Студенческая среда».

После капитального ремонта в Мурманске на Инженерной улице торжественно открыли общежитие для полицейских. Комнаты полностью готовы к заселению сотрудников ведомства и их семей.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
