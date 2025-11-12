СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Детскую театральную школу Мурманска пришли новые молодые и талантливые артисты. Дебютными выступлениями ребята порадовали родных, друзей и новых товарищей. Самым ярким и запоминающимся моментом стало традиционное посвящение.

13 ноября спецназ УФСИН России празднует 35-летие. В преддверии юбилея место службы бойцов мурманского спецназа «Айсберг» посетили кадеты профильного класса регионального УФСИН. Ведь некоторые из них планируют стать будущими защитниками Родины.

Пространства «СОПКИ» продолжают быть центрами притяжения молодёжи Мурманской области, а также подшефных регионов. За несколько лет работы досуговые места разрослись в направлениях работы: семья, спорт и озёра. Первое пространство «СОПКИ» в Мурманске отметило свой небольшой праздник.

В областном центре стартовал масштабный проект для активной и творческой молодёжи. В Центре опережающей профессиональной подготовки началась «Студенческая среда».

После капитального ремонта в Мурманске на Инженерной улице торжественно открыли общежитие для полицейских. Комнаты полностью готовы к заселению сотрудников ведомства и их семей.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».