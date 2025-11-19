Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.25 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открылась выставка «Корни». Как мы влияем на окружающий нас мир, какое воздействие он оказывает на нас? На этот вопрос через самобытные произведения отвечает автор проекта Юлия Воробьёва.

В Мурманской гимназии №8 состоялась встреча с детьми войны. Приглашенных гостей наградили памятными медалями «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

А в стенах Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» провели муниципальный этап соревнований по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова. Участие в нём приняли учащиеся из 11 образовательных учреждений.

В Мурманском арктическом университете продолжается насыщенная программа соревнований от всероссийского проекта «УниверЛига Регионов», а в спортшколе №13 провели первые соревнования по самбо.

Кроме того, в областном центре организовали финал турнира по киберспорту. Он традиционно привлекает к участию школьников и студентов, готовых сразиться в популярных виртуальных играх.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
