СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открылась выставка «Корни». Как мы влияем на окружающий нас мир, какое воздействие он оказывает на нас? На этот вопрос через самобытные произведения отвечает автор проекта Юлия Воробьёва.

В Мурманской гимназии №8 состоялась встреча с детьми войны. Приглашенных гостей наградили памятными медалями «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

А в стенах Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» провели муниципальный этап соревнований по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова. Участие в нём приняли учащиеся из 11 образовательных учреждений.

В Мурманском арктическом университете продолжается насыщенная программа соревнований от всероссийского проекта «УниверЛига Регионов», а в спортшколе №13 провели первые соревнования по самбо.

Кроме того, в областном центре организовали финал турнира по киберспорту. Он традиционно привлекает к участию школьников и студентов, готовых сразиться в популярных виртуальных играх.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».