СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманской гимназии №8 состоялась встреча с детьми войны. Приглашенных гостей наградили памятными медалями «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».
А в стенах Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» провели муниципальный этап соревнований по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова. Участие в нём приняли учащиеся из 11 образовательных учреждений.
В Мурманском арктическом университете продолжается насыщенная программа соревнований от всероссийского проекта «УниверЛига Регионов», а в спортшколе №13 провели первые соревнования по самбо.
Кроме того, в областном центре организовали финал турнира по киберспорту. Он традиционно привлекает к участию школьников и студентов, готовых сразиться в популярных виртуальных играх.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».