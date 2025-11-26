СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Темы денежно-кредитной политики, высоких ставок, борьбы с инфляцией стали предметом живого и открытого диалога, который провели в Мурманске. Представители Банка России объяснили бизнесу логику своих решений и услышали о проблемах арктической экономики из первых уст.

Молодёжь города встретилась с легендами спорта, доказавшими стойкость не только профессиональными успехами, но и активной жизненной позицией. В рамках «Арктического диалога» олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Воробьева пообщались с активными северянами.

В областном центре открыли памятную доску Татьяне Крыловой.

На базе образовательного Центра «Лапландия» стартовал региональный этап восемнадцатого форума «Шаг в будущее». Он объединил 380 молодых исследователей. А в военно-патриотическом центре «ВОИН» на базе Губернаторского лицея провели турнир по гонке дронов «На Севере летать». Для региона это первые столь крупные соревнования, где участвовали порядка 50 любителей со всей Мурманской области.

