СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Где живут лучшие стоматологи? Как оказалось, в столице Арктики. Недавно в Сочи подвели итоги ежегодного конкурса лучших врачей России «Гран-при ПроДокторов 2025», где мурманчанка Наталья Гарам стала одной из лучших.

Мурал памяти: в Мурманске увековечили подвиг пятилетнего Толи, спасшего маму ценой своей жизни.

Молодое поколение спортсменов ставит цели, преодолевает себя и побеждает. В Мурманске провели чемпионат и первенство по пауэрлифтингу.

В областном центре состоялось 17-е заседание городского Совета депутатов. Главной темой стало рассмотрение проекта бюджета Мурманска на 2026 год и на плановый период.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» подвели итоги городского конкурса талантов «Звезда Арктики».

Этой осенью начался долгожданный ремонт в мурманском Доме молодёжи. Работы уже кипят и проверить их качество решил глава города Иван Лебедев.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».