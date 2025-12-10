СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Глава города Мурманска Иван Лебедев посетил «Атомкласс», который работает на базе Мурманского международного лицея.

Лидеры студсоветов и их кураторы из 13 учебных заведений областного центра приняли участие в обучающем семинаре. Встреча прошла в рамках проекта «Студенческая среда».

В Мурманске провели ежегодный турнир по боксу. В нём состязались лучшие молодые спортсмены.

Активисты и организаторы волонтёрского движения города встретились на интерактивной сессии «Территория добрых дел». На ней добровольцы подвели итоги деятельности за год.

В День героев Отечества в России чествовали тех, чьи подвиги навсегда вписаны в историю страны. Символично, что в Мурманске наградили и юнармейцев - молодых, но уже активных участников военно-патриотических мероприятий.

Кроме того, в областном центре открыли мемориальную доску соотечественнику - Герою России Роману Манкевичу.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».