СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманском общественном штабе подводят итоги акции «Коробка храбрости».

Жители региона продолжают поддерживать участников специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» на передовую отправили новую партию груза.

Мурманская гимназия №2 отметила 90-летний юбилей.

В одном из торговых центров города открыли фотовыставку, посвящённую сотрудникам МЧС России, которые уже 35 лет стоят на страже безопасности жителей Заполярья.

Победителям Спартакиады дошколят на Кубок главы Мурманска вручили заслуженные награды.

В МАУ обучаются порядка 160 студентов из стран СНГ и не только.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».