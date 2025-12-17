День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманском общественном штабе подводят итоги акции «Коробка храбрости».
Жители региона продолжают поддерживать участников специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» на передовую отправили новую партию груза.
Мурманская гимназия №2 отметила 90-летний юбилей.
В одном из торговых центров города открыли фотовыставку, посвящённую сотрудникам МЧС России, которые уже 35 лет стоят на страже безопасности жителей Заполярья.
Победителям Спартакиады дошколят на Кубок главы Мурманска вручили заслуженные награды.
В МАУ обучаются порядка 160 студентов из стран СНГ и не только.
Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Комментарии
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
