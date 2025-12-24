СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Предновогодний бал-маскарад в Мурманском арктическом университете объединил на праздничной площадке студентов высшего образования и колледжей.

Праздничная забава, с которой нужна предельная осторожность. В преддверии новогодних праздников спасатели напомнили, как избежать несчастных случаев при обращении с пиротехникой.

Три десятилетия в строю. В Мурманске отметили 30-летие городского Совета ветеранов спорта.

В Культурно-выставочном центре Русского музея представили работы известного заполярного скульптора Александра Арсентьева.

А ещё в Мурманске в 9 раз проводят акцию «Подари детям счастье».

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».