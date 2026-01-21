СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Православные христиане отметили Крещение Господне. В Мурманске были оборудованы три проруби-иордани: на Семёновском озере, на озере Среднем и разливе Иванова ручья.

Утверждена концепция кампуса мирового уровня для Мурманского арктического университета. В рамках проекта планируется новое строительство, а также капитальный ремонт исторических корпусов.

В десятой гимназии подготовили проект спортивного преображения.

В ДК имени С.М. Кирова провели первый турнир по шахматам имени гроссмейстера Валентины Гуниной.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открыли выставку «Мир в твоих руках». В экспозиции представлены работы, выполненные в рамках проекта «КерамикАрт», который позволил людям с ограниченными возможностями здоровья освоить гончарное искусство.

А в библиотеке имени Николая Блинова вспоминали творчество и жизненный путь авангардиста Казимира Малевича.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».