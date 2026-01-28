СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Несколько дней часть жителей Ленинского и Октябрьского округов Мурманска жили без электричества из-за крупной аварии на высоковольтной линии электропередач «Россетей».

Серьёзное происшествие не оставило равнодушными жителей Заполярья. Оперативно были организованы пункты помощи и выдачи еды, водлы, оборудованы места обогрева.

В штабе общественной поддержки принимали заявки от горожан, попавших в трудные обстоятельства, оказывали им необходимую помощь.

В мурманском лицее №2 кадеты профильного класса принесли клятву верности.

А еще в столице Заполярья провели Театральный форум Северо-Западного округа.

В России отметили День студента и всех Татьян. Кроме того, в МАУ открыли комнату матери и ребёнка.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».