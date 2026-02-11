СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сертификат на приобретения жилья в Мурманске вручили военнослужащему Северного флота.

В мурманской гимназии №6 открывает уникальный «Теплоэнергетический класс».

Мурманские учёные отметили День российской науки, о своей работе рассказали специалисты ПИНРО.

В Мурманском областном краеведческом музее торжественно развернули живую летопись саамской культуры, сотканную из меха, кожи и сверкающего бисера.

С любовью и юмором об истории Мурманска уже 20 лет рассказывают горожанам и гостям города Сергей и Ольга Згазинские.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».