СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Открытый турнир по шахматам «Полярный гамбит» вновь провели в Мурманске. В этом году он объединил порядка 80 спортсменов. В Мурманск провели первый турнир на кубок «Кобальта». Все этапы координировали участники военно-патриотического клуба.

В День защитника Отечества в областном центре провели памятный митинг.

А 23-й Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа поздравил северян с эти праздником. Музыкальный коллектив с многолетней историей выступил в городе во второй раз.

Наш регион с рабочим визитом посетили депутаты Госдумы и представители Министерства просвещения России.

Напомним, что в этом году Мурманская область принимает участие в федеральном пилотном проекте, когда выпускникам 9-х классов для поступления в колледжи достаточно сдать только 2 экзамена, вместо четырёх.

Лечить не только лекарствами, но и заботой. В областной детской больнице появилось место, где юные пациенты могут забыть о процедурах и уколах.

Как бывает зимой: оттепель сменяется морозами и наоборот, а главная опасность в виде сосулек и снега находится не только под ногами, но и над головой. Кто и как борется с наледью на высоте?

Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».