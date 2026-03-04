СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На очередном заседании Совета депутатов города Мурманска рассмотрели 20 вопросов. Но первым и ключевым к обсуждению стал отчёт Контрольно-счётной палаты города о работе в 2025 году.

В нашем регионе продолжается масштабный перевод школ на новую систему безналичной оплаты питания на базе Единой карты жителя. Проект «Классная карта» заработает в учебных учреждениях уже к 1 сентября этого года.

Семьи участников специальной военной операции посетили Центр дополнительного образования «Лапландия».

В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге.

Мурманские спортсмены и любители физической активности встретились с легендой российской гимнастики, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.

Прежде, чем выйти на улицу, мы задаёмся вопросом, а какая сегодня погода? Но мало кто задумывается о том, как определяется прогноз, с чего сотрудники регионального Гидрометеоцентра начинают исследования... Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».