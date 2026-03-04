СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В нашем регионе продолжается масштабный перевод школ на новую систему безналичной оплаты питания на базе Единой карты жителя. Проект «Классная карта» заработает в учебных учреждениях уже к 1 сентября этого года.
Семьи участников специальной военной операции посетили Центр дополнительного образования «Лапландия».
В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге.
Мурманские спортсмены и любители физической активности встретились с легендой российской гимнастики, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.
Прежде, чем выйти на улицу, мы задаёмся вопросом, а какая сегодня погода? Но мало кто задумывается о том, как определяется прогноз, с чего сотрудники регионального Гидрометеоцентра начинают исследования... Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».