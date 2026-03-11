СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В зале Детской театральной школы Мурманска подвели итоги четырёх профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Почётные знаки губернатора Мурманской области за оказание помощи и поддержку при проведении СВО получили волонтёры и участницы благотворительных объединений региона.

В 46-ом детском саду областного центра малыши устроили концерт в рамках празднования Международного женского дня.

Однако, для тысяч жителей Первомайского округа Мурманска праздничные выходные были безнадежно испорчены отсутствием отопления и горячей воды. Кроме того, дом №30 по улице Павлова сгорел полностью.

Учащимся Морской академии вручили долгожданные дипломы об образовании. 99 выпускников приняли поздравления от преподавателей, родных и друзей.

Зимние виды спорта в Мурманске - не только традиция и любимые занятия северян, но и кропотливый труд специалистов. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила спортивный комплекс «Снежинка», чтобы выяснить, как зимний лес превращается в лыжную трассу соревновательного уровня, а лёд на водоёме - в ровный каток.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».