СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

1 мая в Мурманске провели Всероссийский субботник. На уборку вышли более 600 человек, чтобы привести в порядок общественные пространства и территории у жилых домов.

В областном центре на перекрестке улиц Карла Маркса и Софьи Перовской скорректировали схему движения транспорта.

В городе-герое провели муниципальный этап патриотической игры «Семейная Зарница» «Движения Первых». В ней приняли участие команды, состоящие из школьников и их родителей.

В Мурманске продолжают готовиться к предстоящему Дню великой Победы. Символы воинской славы - георгиевские ленточки волонтёры раздавали северянам у памятника Анатолию Бредову.

Театральная студия «Домино» открыла восьмой творческий сезон.

В теплице Мурманска весна в самом разгаре. Как ухаживают за растениями, которыми совсем скоро северяне украсят свои дома и дворы, подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».