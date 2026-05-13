СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск торжественно отметил 81-ю годовщину Победы. Торжества начались с военного парада на площади Пять Углов.

Губернатор Андрей Чибис встретился участниками специальной военной операции и членами их семей.

В областном краеведческом музее провели театрализованные экскурсии «Север помнит». Её героями стали артисты драматического театра.

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Мурманск. Одной из локаций, где теперь горит Вечный огонь, стал памятник Анатолию Бредову.

Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» организовали праздничную встречу ветеранов, которые стали участниками боевых действий в современной истории России.

В Доме культуры железнодорожников провели праздничный концерт. Главными героями на сцене стали студенты Мурманского регионального колледжа.

В нашем регионе будет создана онлайн-доска почёта, где каждый сможет увидеть выдающихся и преданных своему делу жителей Кольского Заполярья. Именно об этом проект «Сила Севера в людях».

