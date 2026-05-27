СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В школе №36, в одном из старейших учебных заведений Мурманска, проводят капитальный ремонт. Со времён её открытия в 1961 году – это первая масштабная реконструкция всех кабинетов и помещений здания.

А в Мурманском арктическом университете в рамках строительства кампуса мирового уровня продолжают работы над второй очередью Берегового учебно-тренажёрного центра с глубоководным бассейном. Сейчас рабочие устраняют просадки грунта после зимы и выравнивают основания.

На площади перед Духовным реабилитационно-спортивным центром открыли памятник святителю Луке Крымскому.

В Мурманске провели большой общегородской субботник по очистке берегов водных объектов. Участие в нём приняли более полутора тысяч человек. Одним из мест уборки стала территория набережной озера Среднего.

В областном центре впервые провели чемпионат города по роллер-спорту среди молодёжи до 18 лет.

В Мурманске наградили активных горожан – участников конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».