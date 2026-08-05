СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий выезд в Первомайский округ. В Мурманске появились «Палатки здоровья». В них северяне могут быстро оценить общее состояние своего здоровья.

Сезон морошки в Мурманской области в самом разгаре!

В Мурманске провели яркий и добрый праздник «День двора». В нём приняли участие местные жители.

А на стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч по футболу между командой регионального Министерства строительства и сборной подрядчиков. Спортивное соревнование приурочено к 70-летию строительной отрасли.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».