СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сентябрь всегда начинается ярко – с цветов, первого звонка, волнений первоклашек и родителей, со встречи товарищей по классу. Позади – огромная работа по подготовке школ к новому учебному году, а впереди – новые достижения. Именно с таким настроем встретили 1 сентября мурманские школьники и курсанты. День знаний и начало осени, общие усилия, направленные на то, чтобы наш город был красивым и зелёным, а также проблемы, которые волнуют горожан – всё, чем живёт Мурманск, расскажем в программе «Городские хроники».

Событие, которое ждали многие – первый звонок, который открывает дорогу в новую жизнь. В этом году 1 сентября в Мурманске особое – открылись двери филиала Нахимовского военно-морского училища. С этого дня будущие флотоводцы начинают новую жизнь в отрыве от семей.

- Это новое учреждение - большой подарок для наших ребят, - говорит Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. – Здесь преимущественно школьники из Мурманской области.

240 ребят, учащихся пятых, шестых и седьмых классов, приехали в Мурманск со всей России. Никита Николаев - из Петербурга. Он продолжает династию военных. Его отец - офицер Вооруженных сил, правда, в сухопутных войсках. Сын же решил связать свою жизнь с морем и мечтает стать адмиралом. Правда, это перспектива, а пока – швартовка к непредсказуемым и коварным берегам нелёгкой флотской науки. «Сложно здесь. Физические нагрузки, потом психические нагрузки. Многие не поступили, - рассказывает Никита Николаев, курсант филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. - В Питере 8 человек на место был конкурс, очень сложно было поступить. Английский, русский, математика. Физру, если хорошо тренируешься, можно было подтянуть.

Курсанты очень горды тем, что смогли пройти отбор и поступили в Нахимовское военно-морское. Соответствовать стараются во всём. На все вопросы отвечают по-военному чётко: «Так точно», или «Никак нет».

Гордятся появлением заведения такого уровня на территории муниципалитета и гражданские власти. «Действительно, событие грандиозное. Мурманск наконец-то получил достойный подарок в столетний юбилей, - замечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.- Я даже считаю, что устранена некоторая несправедливость. Мурманск, всё-таки аванпост в Арктике, здесь находится Северный морской флот».

Прибыл на торжественную линейку в мурманский филиал Нахимовского училища и главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королёв. Он, вместе с первыми лицами города и региона обратился с трибуны к курсантам и пожелал им с честью пройти обучение и стать в будущем отличными офицерами и гордостью флота.

- Вы должны сделать так, чтобы наши будущие офицеры имели блестящую морскую выучку, профессиональные знания и высочайшие моральные и нравственные качества, - сказал Владимир Королёв, главнокомандующий Военно-морским флотом России. - Здесь, в условиях Заполярья, где совсем близко дыхание Арктики, где дислоцируется один из самых мощных флотов России, вы начинаете свой славный морской путь.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, тоже поздравила будущих морских офицеров: «В этих стенах вырастут ещё поколения и поколения будущих морских офицеров. Но только вы можете сказать: «Мы были первыми!». Вам, первым мурманским нахимовцам, предстоит оправдывать это звание каждым своим учебным днём. Держать марку перед учителями, командирами, родителями и младшими товарищами.

Не стоит забывать, что Нахимовское училище славится не только высококлассным образованием, но и бережным соблюдением традиций Российского флота. Об этом курсантам напомнили известные флотоводцы: Ушаков, Лазарев и Нахимов, прибывшие на торжественное построение.

Звон школьного колокольчика в День знаний, конечно, не бой склянок, но именно он возвестил о начале долгого пути сегодняшних курсантов к первым офицерским погонам. И честь эту ещё нужно заслужить. Пока – не в дальних походах, а в учебных классах, куда и направились под звуки оркестра сразу после линейки стройные колонны курсантов.

Первые звонки, которые открывают дорогу в будущее, в день знаний звучали по всему городу. Праздник, начинающий новый учебный год, в школе № 1 посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов и почётный гражданин города Игорь Калошин.

История первой школы на улице Буркова неразрывно связана с историей города. Основана она была в далёком 1935 году и тогда являлась школой только для мальчиков, а в военное время тут был госпиталь для раненых. Многие её выпускники связали свою жизнь с Мурманском: стали рыбаками, строителями, учителями, рабочими и служащими.

Почётный гражданин и депутат горсовета Игорь Калошин поступил это учебное заведение в далёком 1944 году, но до сих пор помнит всё в мельчайших подробностях.

- Вот поднимаясь по этой горке, которая ведёт к нашей школе, я – мальчишка, с противогазной сумкой, в которой были книги, вокруг меня таких полно, - вспоминает Игорь Калошин, депутат Совета депутатов города Мурманска, почётный гражданин города-героя. - И мы видим, как на лестнице блестят погоны. У многих, стоящих на лестнице, первое было впечатление, что пригласили офицеров с воинских частей. Но это были учителя.

Вернулся в стены родной школы и глава города Дмитрий Филиппов. Он тоже учился в первой и сегодня вместе с учителями встретил первоклашек и на праздничной линейке, пожелав им удачи в самом начале пути к знаниям.

- Для вас сейчас открывается самое интересное, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы только начинаете познавать мир. Жажда к знаниям вас будет постоянно мучить, но вы не отказывайтесь от этого, не бойтесь трудностей, учитесь их преодолевать. А самое главное, почитайте тех учителей, которые вас будут вести в этот волшебный мир.

Пока первоклашкам ещё неизвестна школьная жизнь. Сегодня для самых маленьких учеников устроили праздник, но уже в понедельник они сядут за парты.

Учебный год в Мурманске начался. И уже ознаменован победами! Мурманские школьники победили во всероссийской акции «Сделаем вместе», приуроченной к Году экологии. Ученики мурманской школы № 5 стали самыми активными эко-лидерами. Командный дух ребят не остался не замеченным и в качестве подарка их пригласили на специально организованную экскурсию. Вместе с известным краеведом Еленой Дудаковой ребята побывали в месте, откуда берет начало Мурманск. К слову, далеко ехать им не пришлось

Сквер на улице Ленинградской – это не только самый первый городской парк, но и место, откуда начинался Мурманск. Писатель и краевед Елена Дудакова знает множество историй, связанных с этой географической точкой. Но сегодня её экскурсия посвящена природе…

Из уст автора книг о природе Кольского края дети узнали много нового. Изначально сквер задумывался как дендропарк. Правда, большинство деревьев не выдержали сурового климата. А позже здесь всё заросло ивами. «Их у нас насчитывается около 30 тысяч, и многие включены в Красную книгу, - рассказывает Елена Дудакова, автор книг о природе и экологии Мурманской области. – Они росли здесь. Но, как и люди, они вырастают и погибают. А на их место приходят другие деревья».

Познавательная экскурсия стала подарком для учеников пятой мурманской школы. Весь прошлый учебный год они участвовали во всероссийской акции «Сделаем вместе!». Проект был рассчитан на учеников средних и старших классов. Однако, ребята взялись за благие дела чуть ли не всей школой. Такую сплоченность заметили, детей наградили.

- В акцию включились разновозрастные ребята, которые были волонтерами, - рассказывает Ирина Ускова.

- Мы проводили классные часы, конкурсы, принимали участие в субботниках, - рассказывает Даниил Малько, участник акции «Сделаем вместе!». - Я больше узнал об экологических проблемах в нашей стране.

Всего же во всероссийских экологических уроках поучаствовали около двух миллионов школьников, среди которых 4,5 тысячи ребят из мурманской области.

А накануне мурманчане установили новый рекорд – «Зелёный». В городе состоялась масштабная акция по высадке деревьев и кустарников. По подсчётам организаторов, всего посадили около пяти тысяч саженцев шиповника, барбариса и сирени. «Зелёный рекорд» проводят не первый год, и у акции накопилось много поклонников

Первые осенние выходные заставили выйти на улицу, взять в руки лопаты и лейки сотни мурманчан. Акцию «Зелёный рекорд» проводят в областном центре не первый год и у неё много поклонников.

- Всё детство в деревне у бабушки помогала, - вспоминает Ирина Пудова, участница акции «Зелёный рекорд. – Знаю, что надо земли насыпать. Если с любовью посадить, то деревца приживутся. Будем ходить проверять.

Главе администрации Андрею Сысоеву достался куст сирени. Андрей Иванович признаётся, что на его счету около десятка посаженных деревьев. «Мурманчане трепетно относятся к зелёным насаждениям. И гости города замечают, что Мурманск не только самый большой за Полярным кругом город, но и зелёный. Понятно, что к таким мероприятиям мурманчане относятся ответственно», - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска.

На другой площадке – Дмитрий Филиппов, глава муниципалитета город Мурманск, раздаёт всем желающим саженцы. Они расходятся, как горячие пирожки. «Деревья я сажаю не в первый раз, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – И детей своих к этому делу привлекаю.

Конечно, не все саженцы приживутся. Но шансы велики, так как привезли специально морозоустойчивые растения: сирень, черемуха, акация, жимолость, барбарис, шиповник…

- Растения - лёгкие планеты. Сегодня мы оздоравливаем эти лёгкие, - говорит Татьяна Елпанова, участница акции. - Капля за каплей - будет океан.

- Я ехала по Ленинскому округу, а там на нескольких участках мурманчане сажают деревья, - рассказывает Ирина Ускова, участница акции. - Здорово, что с детьми приходят, это большое воспитательное значение имеет.

Новые растения сажают в скверах, на территории образовательных учреждений и вдоль дорог. 5 тысяч деревьев и кустарников появилось в Мурманске - это новый рекорд. Таким образом, за годы проведения акции в областном центре высажено уже 30 тысяч растений.

Но акция – не единственный повод сделать Мурманск зеленее. Садоводы-любители живут во многих домах города, и разбивают здесь же – во дворах клумбы. Чтобы поддержать народных озеленителей в Мурманске проводится конкурс с призами и ценными подарками «Мой зелёный город – мой уютный дом». Теперь это не просто название конкурса, а девиз жителей областного центра. Приём заявок окончен, почти завершила свою работу и комиссия, которая в течение месяца оценивала цветочные композиции. Осталось только подвести итоги. Победителя мы узнаем в октябре. Особое внимание при выборе лучшей работы будет уделено экологичности материалов и санитарному состоянию газонов.

- С каждым годом всё больше людей принимают участие в городской акции, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если первоначально, лет 5 назад, участников было немного, то сегодня желающих очень много.

Жители дома № 28 на проспекте Кирова участвуют в конкурсе первый раз, но озеленением участка занимаются уже 6 лет. За это время проделана колоссальная работа. Земля на участке была непригодна для растений, здесь было много строительного мусора, а сама почва больше походила на цемент. Теперь же палисадники радуют людей буйством красок.

- Посадили цветы в конце февраля-начале марта: астры, их очень много, календулу, бархатцы, лилии, - рассказывает Рулёва Надежда, участница конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом». – Сегодня всё зелено, всё чистенько, аккуратненько. Хорошо».

Сделать северный Мурманск красивей и красочней – главная цель подобных мероприятий. Всем, кто хочет принять участие в озеленении, могут ознакомиться со списком адресов на сайте городской администрации.

Пока одни мурманчане устанавливают рекорды и участвуют в конкурсе, хвастаясь своими «зелёными достижениями», другие просят помощи у главы Мурманска в решении своих проблем. После «прямой линии» с представителями городской власти, во время которой один из жителей микрорайона Дровяное пожаловался на плохую работу управляющей компании, глава муниципального образования Мурманск Дмитрий Филиппов выехал на место.

3 улицы, 8 домов и 777 жителей. Микрорайон Дровяное посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Визит мэра состоялся после того, как во время «прямой линии» с представителями городской власти один из жителей микрорайона пожаловался на плохую работу управляющей компании. Основные претензии недовольного горожанина касались разбитой дороги во дворе, однако, на поверку в Дровяном оказалось полно и других проблем.

В посёлке Дровяное, который сегодня носит статус микрорайона Мурманска, всего три улицы и 8 многоквартирных домов. Но даже такое небольшое количество объектов управляющим компаниям, оказывается, обслужить не по силам. Жители Дровяного из года в год вынуждены добираться до своих квартир сначала по разбитой дороге, а затем через разваливающийся на глазах подъезд. Походы по инстанциям не помогают, поэтому люди обратились напрямую к мэру Мурманска.

- Раньше здесь всё было налажено. Был и участок ЖКХ. Можно было обращаться к ним по поводу ремонта сантехники и прочее, - рассказывает Пантелеймон Казак, житель микрорайона Дровяное. - Сейчас же передали это всё компании, которую мы в глаза не видели. Если и обращаешься к ним, то только по телефону. Они сами не приезжают, ничего вообще не делают!

Дорога к дому номер 6 по улице Прибрежной идёт в горку. Зимой подняться сюда невозможно: проезд практически не чистится, да и скользко. Водители скорой помощи ехать к этому зданию отказываются. Случись что, пациенту до машины скользить придётся на своих двоих. В подъездах дома в глаза бросаются заштукатуренные трещины, жители предполагают, что дом попросту осыпается. Подтвердить или опровергнуть их опасения некому. Управляющая компания отмахивается и продолжает бороться за живучесть подъезда с помощью шпателя. Подвал дома постоянно открыт и захламлён, освещение не работает.

Мария Козочкина переехала из Мурманска в Дровяное специально, чтобы быть подальше от городской суеты. Но первый год жизни в микрорайоне запомнился женщине не прогулками на природе, а регулярным общением с управляющей компанией. В последнее время звонить она стала реже, но не потому что исчезли проблемы, просто не хватает нервов. «Самая главная наша проблема - с отоплением. Холодно, либо старая система отопления, либо старые батареи, - говорит Мария Козочкина, жительница микрорайона Дровяное. - Унас никогда не бывает жарко в квартирах. Плюс маленькие теплообменники в котельной, так как когда дают отопление, то у нас исчезает горячая вода».

Ко всему прочему, в микрорайоне нет никаких возможностей для безопасного досуга детей. Игровые площадки старые и разрушенные, зато рядом находится заброшенное здание бывшей школы. Образовательное учреждение закрыли год назад. За это время ещё вполне добротное здание привели в полную негодность. Стёкла разбиты, в коридорах и кабинетах разломанная мебель, двери нараспашку. Поиграть в никому не нужной постройке приходят дети со всего микрорайона. Взрослые уверены, однажды такие развлечения могут привести к трагедии.

- То, что касается старой школы, то собственнику будет направлено указание о необходимости обеспечить безопасность, закрыть доступ и взять на контроль территорию, - сказал Евгений Филиппов, и.о. начальника управления Первомайского округа города Мурманска.

После визита Дмитрия Филиппова, главы областного центра, у жильцов появилась надежда на то, что ситуация изменится к лучшему и в управлении домом. Как оказалось, в нём есть и муниципальные квартиры, а значит, к борьбе жильцов с управляющей компанией подключится «тяжёлая артиллерия» в лице городской администрации.

- Есть над чем, конечно, нам поработать. Будем обращаться от муниципалитета, как одного из собственников жилья, в управляющую компанию, чтобы они исполняли свои обязанности, - заверил жителей Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Если не исправят ситуацию, будем обращаться в суд.

Кроме того, дом номер 6 проверят на аварийное состояние. Если комиссия решит, что жильё представляет опасность, то людей из него придётся расселять.

О том, чем закончится эта история и когда жители Дровяного с помощью городских властей, избавятся от своих проблем, мы обязательно расскажем в «Городских хрониках».