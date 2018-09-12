СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Боле 15 тысяч зрителей и участников в этом году на своих площадках собрал международный фестиваль спорта «Гольфстрим». Самое масштабное событие заполярной осени требует титанических организационных усилий, но, главное, это впечатления, которые от праздника получают участники и зрители.

«Гольфстрим» - приемник «Мурманской мили» давно перестал быть только спортивным событием. Выставка военной техники, исторические реконструкции, канатоходцы и битва помидорами на территории под Кольским мостом и экстремальное испытание человеческих возможностей – заплыв через залив. Всё это один фестиваль. Для пловцов - участников соревнований это ещё и разминка перед Чемпионатом мира по ледяному плаванию, который пройдёт в Мурманске зимой.

Журналисты «Арктик-ТВ» подробно рассказывают о фестивале спорта в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».