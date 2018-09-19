СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

6 тысяч деревьев высадили мурманчане во время акции «Зелёный рекорд». Проект ежегодно собирает вместе тысячи горожан, объединенных общей идеей сделать улицы областного центра ещё более уютными и привлекательными, вопреки суровому климату.

Но осень - не только пора высаживать сирень, рябину и шиповник, но и подводить итоги летней ремонтной кампании. Последними в этом году дорожники обновят участки дорог на важных магистралях города - Нижнеростинском шоссе и на Кольском проспекте.

Жители города уже попрощались с летом во время специального праздника, но желание необычно провести время, никуда не делось. Именно поэтому в Мурманске прошёл фестиваль уличного искусства. Как это было рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».