СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сезон ремонтов в Мурманске подходит к завершению. Одним из первых после реконструкции в городе открыли для посетителей новый сквер на улице Шабалина. Вот-вот строители готовятся сдать спортивную площадку на Северном проезде.

А юные жители столицы Заполярья, участники конкурса рисунков, уже запечатлели красоты областного центра в своих работах. Жюри предстоит нелёгкий выбор, ведь в этом году в проекте участвуют рекордное число детей…

Рекорд установили и организаторы спортивного фестиваля «Гольфстрим», посмотреть и принять участие в котором пришли более 15 тысяч северян. Городские власти уже подвели предварительные итоги праздника и наградили волонтеров.

Подробно о этих и других событиях в городе-герое смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».