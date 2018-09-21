День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Патриотические и спортивные мероприятия, наведение порядка в городе и забота о самых маленьких мурманчанах. О главных событиях столицы Заполярья рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
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