СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Забота о мурманчанах – людях старшего поколения и малышах. Создание уюта в родном городе и спортивные мероприятия, в которых участвуют не только семьями, но и сообществами соседей.

О жизни Мурманска, о главных событиях последних дней рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ» в традиционной рубрике «Мурманск. Городские хроники».